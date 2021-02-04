Фигурист Рухин сообщил, что выступить лучше на первенстве России ему помешали новые коньки

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Егор Рухин выступал на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске в новых коньках, поскольку его прежние ботинки сломались за несколько дней до турнира, это ему помешало лучше выступить на соревнованиях. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции.

Рухин стал единственным, кто исполнил на первенстве три прыжка в четыре оборота - четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из них приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, Рухин стал обладателем бронзы турнира.

"Допустил ошибку на втором тройном акселе, но, думаю, эта ошибка произошла из-за того, что у меня за четыре дня до соревнований сломались ботинки. Может быть, показал бы более высокий результат", - сказал фигурист, уточнив, что на соревнованиях он катался в новых коньках, и для того, чтобы привыкнуть к ним, нужно было еще 2-3 дня. Он отметил, что в целом очень доволен результатом.

Первенство России завершится 5 февраля.