{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дюков: отменить лимит на легионеров в российском футболе сейчас невозможно

В настоящее время в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "8+17"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Отменить лимит на легионеров в российском футболе на данный момент невозможно. Об этом журналистам по итогам конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил президент организации Александр Дюков.

В настоящее время в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

"Зная позицию Минспорта, предположить согласование отмены лимита на легионеров в футболе невозможно, - сказал Дюков. - На данный момент мы не можем обойтись без лимита. Надеюсь, когда заработает система подготовки спортивного резерва, мы придем к его отмене".

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
Фигурное катание
Фигурист Семененко планирует принять участие в финале Кубка России
В четверг спортсмен стал победителем юниорского первенства России
Читать полностью