Дюков: отменить лимит на легионеров в российском футболе сейчас невозможно

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Отменить лимит на легионеров в российском футболе на данный момент невозможно. Об этом журналистам по итогам конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил президент организации Александр Дюков.

В настоящее время в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

"Зная позицию Минспорта, предположить согласование отмены лимита на легионеров в футболе невозможно, - сказал Дюков. - На данный момент мы не можем обойтись без лимита. Надеюсь, когда заработает система подготовки спортивного резерва, мы придем к его отмене".