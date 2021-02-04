Дюков заявил, что надеется на ответственность футболистов сборной РФ в вопросе вакцинации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что игроки сборной России ответственно отнесутся к вопросу вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал журналистам по итогам конференции РФС.

"Видим, что ситуация улучшается, мы нарабатываем иммунитет, этому способствует вакцинация, - сказал Дюков. - Сам я вакцинировался в сентябре "Спутником V", и ни у меня, ни в кругу моих знакомых не было побочных эффектов. Вакцинировались и [генеральный секретарь РФС Александр] Алаев, и [главный тренер национальной команды Станислав] Черчесов. Они чувствуют себя прекрасно".

"Что касается вакцинации игроков, мы не можем их заставить - это должно быть их решение. Но, в принципе, это важно: и для игроков, и для сборной, и для болельщиков. В ближайшее время предстоят очень важные матчи, которые повлияют на отбор на чемпионат мира в Катаре. Вы понимаете, что пропуск матча любым кандидатом усложняет задачу как для тренерского штаба, так и для игроков", - добавил глава РФС.

Дюков отметил важность вакцинации: "Надеемся, что игроки осознают важность вакцинаци и поведут себя ответственно. Это в интересах всего футбольного сообщества".