Дюков: премьер-лига и другие клубы готовы помочь "Тамбову" доиграть сезон

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) и остальные клубы готовы помочь "Тамбову" для того, чтобы команда доиграла чемпионат России. Об этом журналистам сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В данный момент члены РПЛ, включая президента лиги Сергея Прядкина и спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова, после конференции РФС проводят совещание по теме тамбовского клуба.

"Обсуждение продолжается. Лига и клубы стараются сделать все, чтобы "Тамбов" смог доиграть чемпионат. Другие клубы готовы помочь ему, речь идет не только о бесплатной аренде", - сказал Дюков.