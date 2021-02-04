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Фигурное катание

Фигуристы Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу в парах на первенстве России

Спортсмены получили за прокат 70,87 балла

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев лидируют после короткой программы в парах на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в Красноярске.

Артемьева и Назарычев получили за прокат 70,87 балла. Вторыми идут Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (68,40), третьими - Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (67,77).

После проката Артемьева и Назарычев отметили качество льда и поддержку зрителей. "Очень понравился лед и поддержка публики. Подготовка [к первенству России] была абсолютно стандартной, как и ко всем соревнованиям", - сказал Назарычев. По словам Артемьевой, она в целом довольна выступлением. "Хорошая атмосфера со зрителями", - добавила она.

Произвольную программу спортивные пары представят 5 февраля.

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