Фигуристка Жилина сообщила, что готовится к финалу Кубка России

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Вероника Жилина готовится выступить в финале Кубка России. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на юниорском первенстве России в Красноярске.

12-летняя Жилина, которая тренируется в академии "Ангелы Плющенко", получила в сумме за короткую и произвольную программы 180,79 балла. Финал Кубка России должен пройти в Москве, точные сроки проведения турнира еще не определены.

"В целом я довольна прокатом, но на второй лутц не хватило сил, хотя и могла за него побороться. Но я сделала два четверных тулупа в программе, чему очень рада, - сообщила Жилина. - Планирую выступить в финале Кубка России".

Фигуристка сообщила, что пока решила не включать в программу сложный тройной аксель: "Для меня важно было откатать чисто, хотя и не получилось. Тройной аксель на тренировках стал нестабильный, но в скором времени я хочу кататься с акселем и двумя четверными тулупами".

На вопросы журналистов, понадобилась ли Жилиной специальная поддержка Евгения Плющенко, спортсменка рассказала: "Я сама настраивалась, была сосредоточена на каждом элементе, думала что для него нужно. Я впервые на соревнования приехала со своей мамой (тренером по фигурному катанию - прим. ТАСС). Сейчас тренируюсь со всеми - с мамой, с Евгением Викторовичем".