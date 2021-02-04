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Футбол в России

Матыцин поздравил Дюкова с переизбранием на пост президента РФС

Министр спорта отметил, что глава РФС проделал большую работу по развитию футбола в стране
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин пожелал переизбранному на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову дальнейшей плодотворной работы. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта.

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Дюков был переизбран на новый четырехлетний срок в четверг на внеочередной конференции РФС в Москве. Он возглавляет организацию с февраля 2019 года.

"За те два года, что Александр Валерьевич находится во главе РФС, им проделана большая работа по развитию футбола, прежде всего, детско-юношеского и массового, - отметил Матыцин. - Сотрудничество Минспорта и РФС носит комплексный характер и направлено на увеличение количества детей и взрослых, занимающихся футболом, поддержку талантливых молодых спортсменов, строительство современных футбольных полей и площадок, создание региональных центров подготовки футболистов и детских футбольных центров. Для реализации этих целей Минспорт России и РФС заключают соглашения с субъектами Российской Федерации и региональными федерациями футбола в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года".

"Уверен, совместными усилиями мы создадим необходимые условия для доступных занятий футболом во всех регионах страны. Поздравляю Александра Валерьевича с переизбранием на пост президента РФС и желаю ему и всему коллективу РФС дальнейшей плодотворной деятельности и реализации всех планов", - добавил министр.

С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург). С 2017 по 2019 год возглавлял совет директоров сине-бело-голубых. С 2014 года входит в состав исполкома РФС, руководил комитетом программ развития футбола.

Теги
Российский футболДюков, Александр ВалерьевичМатыцин, Олег Васильевич
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