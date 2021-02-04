"Тигрес" сыграет с "Палмейрасом" в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 4 февраля. Мексиканский "Тигрес" победил со счетом 2:1 южнокорейский "Ульсан" в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе "Ахмад бин Али" в Катаре, который в 2022 году примет чемпионат мира.

У победителей дублем отметился Андре-Пьер Жиньяк (38-я минута; 45+5, с пенальти). В составе южнокорейского клуба отличился Ким Ки Хи (24).

"Тигрес" является победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). "Ульсан" - победитель азиатской Лиги чемпионов.

В полуфинале "Тигрес" 7 февраля встретится с бразильским "Палмейрасом", который 31 января стал победителем Кубка Либертадорес (проводится среди лучших клубов стран Южной Америки).

Турнир завершится 11 февраля матчем за третье место и финалом.