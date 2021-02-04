Гендиректор "Тамбова" заявила, что клуб доиграет сезон в случае сохранения договоренностей

31 января спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявлял ТАСС, что решение об участии команды в чемпионате России по футболу будет принято 8 февраля. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил журналистам о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". С сезона-2019/20 команда проводит домашние матчи на стадионах "Мордовия-Арена" и "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда играла в Футбольной национальной лиге в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"Если те договоренности, которые были достигнуты в последние дни, будут выполнены в полном объеме, мы доиграем сезон, - сказала Коновалова. - Что касается дальнейшего будущего, мы, естественно, будем стараться и биться. Нам характера не занимать, и все это знают. Если мы продолжим играть, выход только один - это Саранск, потому что в Тамбове нет инфраструктуры для того, чтобы играть даже в ФНЛ".

"Сейчас мы решим насущные проблемы, а потом будем прорабатывать дальнейшее будущее", - добавила гендиректор "Тамбова".

В четверг Прядкин также заявил, что "Тамбов" получит от РПЛ порядка 51 млн рублей, а в общей сложности у клуба до конца года 120 млн рублей. На вопрос о том, где еще тамбовчане будут искать средства для продолжения работы клуба, Коновалова ответила: "Пока мы не будем загадывать и не станем ничего говорить о суммах. Есть ряд договоренностей и несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Как только будут подписаны соответствующие соглашения, так и будем говорить".

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. По предварительной оценке, долги клуба по зарплате насчитывают более 150 млн рублей. Больше 10 игроков обратились в профсоюз.