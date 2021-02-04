{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Чемпион мира по биатлону норвежец Биркеланн завершил карьеру

Последний раз он принимал участие в соревнованиях в марте прошлого года
Ларс Биркеланн EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Ларс Биркеланн
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 4 февраля. Норвежский биатлонист Ларс Биркеланн принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Последний раз Биркеланн принимал участие в соревнованиях в марте прошлого года, став вторым в масс-старте на Кубке IBU.

"После утомительного прошлого сезона, после болезни я предпринял искреннюю попытку вернуться в сборную летом и осенью. К сожалению, мне это не удалось, и я понимаю, что эта эпоха в жизни подошла к концу", - написал Биркеланн.

Биркеланну 32 года. Он является серебряным призером Олимпийских игр (2018) и чемпионом мира (2019) в мужской эстафете. Также на его счету победа в спринте на чемпионате Европы и четыре серебряных медали европейского первенства.

Теги
Биатлон
Пандемия COVID-19
Матыцин предложил африканским спортсменам российскую вакцину от коронавируса
Министр спорта РФ на встрече с главами профильных ведомств в Африке подчеркнул, что российская вакцина уже доказала свою безопасность и надежность
Читать полностью