В "Тамбове" заявили, что могут до конца сезона арендовать игроков из топ-клубов РПЛ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Состав футбольного клуба "Тамбов" до конца сезона на правах аренды могут пополнить игроки из пятерки лучших команд Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова.

"Но пока нет окончательного решения, я не могу назвать клубы. В ближайшие дни будет отдельное собрание клубов РПЛ на эту тему, там будет принято окончательное решение, какие клубы и в какой форме нам помогут", - отметила собеседница агентства.

"Несколько клубов готовы пойти нам навстречу и предоставить футболистов в аренду на самых выгодных для нас условиях, - сказала Коновалова. - Есть много игроков, которые не получают достаточно игровой практики и готовы поиграть у нас. Команда будет составлена не только из наших молодых игроков, их очень мало, и мы не сможем играть только своими силами. В любом случае придется привлекать других футболистов".

4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил журналистам о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов".

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Долги клуба по зарплате насчитывают более 150 млн рублей. Несколько футболистов покинули клуб из-за задолженностей.