Кокорин впервые вошел в заявку "Фиорентины" на матч

ТАСС, 4 февраля. Российский нападающий Александр Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу против "Интера". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кокорин впервые попал в заявку "Фиорентины" на игру после перехода из "Спартака". Матч "Фиорентина" - "Интер" пройдет 5 февраля, начало - 22:45 мск.

Итальянский клуб объявил о трансфере Кокорина из московского "Спартака" 27 января. Срок действия соглашения между форвардом и "Фиорентиной" составляет 3,5 года. В предыдущем клубе форвард выступал с августа 2020 года, приняв участие в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

"Фиорентина" после 20 матчей чемпионата Италии занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.