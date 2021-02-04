Кокорин впервые вошел в заявку "Фиорентины" на матч

ТАСС, 4 февраля. Российский нападающий Александр Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу против "Интера". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Кокорин впервые попал в заявку "Фиорентины" на игру после перехода из "Спартака". Матч "Фиорентина" - "Интер" пройдет 5 февраля, начало - 22:45 мск.
Итальянский клуб объявил о трансфере Кокорина из московского "Спартака" 27 января. Срок действия соглашения между форвардом и "Фиорентиной" составляет 3,5 года. В предыдущем клубе форвард выступал с августа 2020 года, приняв участие в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.
"Фиорентина" после 20 матчей чемпионата Италии занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Prima convocazione per Kokorin, Malcuit e Rosati ⚜️#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/ZJmwHnHDoO— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 4, 2021