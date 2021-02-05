"Даллас" проиграл "Коламбусу" в матче НХЛ. Радулов сделал три голевые передачи

В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьоркстранд (3-я минута), Джек Рословик (17), Патрик Лайне (28) и Кэм Аткинсон (44). У проигравших отличились Роопе Хинц (22), Джейсон Дикинсон (38) и Джейми Бенн (52).

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов сделал три голевые передачи, его одноклубник Денис Гурьянов - одну. Голкипер Антон Худобин отразил 21 бросок из 25. В составе "Коламбуса" голевой передачей отметился форвард Михаил Григоренко. Теперь в этом сезоне на счету Радулова 11 (3+8) очков, Гурьянова - 9 (4+5), Григоренко - 5 (2+3).

"Коламбус" занимает второе место в Центральном дивизионе, набрав 13 очков в 12 матчах. "Даллас" расположился на пятой строчке с 11 очками в 8 встречах. В следующем матче "Коламбус" примет "Каролину", а "Даллас" дома сыграет с "Чикаго".

В другом матче дня "Флорида" дома в овертайме уступила "Нэшвиллу" со счетом 5:6. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 41. "Монреаль" дома уступил "Оттаве" (2:3), а "Торонто" оказался сильнее "Ванкувера" (7:3), хет-трик сделал 37-летний форвард Джейсон Спецца.