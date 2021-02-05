Глава Олимпийского комитета Японии осудил сексистские высказывания главы оргкомитета Игр

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита в пятницу осудил сексистские высказывания главы организационного комитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори, ставшие причины крупного скандала. Ямасита назвал их не соответствующими духу олимпийского движения.

"Эти высказывания не соответствуют духу олимпийского и паралимпийского движения, они были совершенно неуместными", - приводит его слова агентство Kyodo.

Аналогичную оценку высказываниям Мори дал в пятницу и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламенте. "Высказывания совершенно противоречат идее гендерного равенства, столь важной для олимпийского движения", - подчеркнул Суга.

В четверг Мори уже принес публичные извинения за допущенные им высказывания о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

По данным японского общественного телевидения, на заседании оргкомитета "Токио-2020" почти никто из 50 участников никак не прокомментировал высказывания Мори и не попытался ему возразить. В то же время в социальных сетях поднялась волна негодования, были озвучены призывы к Мори уйти в отставку. Примечательно, что темой заседания оргкомитета была готовящаяся реформа его устава, которая должна увеличить число женщин в составе комитета до 40%.

Несмотря на многочисленную критику, глава оргкомитета "Токио-2020" заявил, что не думает подавать в отставку. Комментируя соответствующее решение Мори, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото подчеркнула, что решение о его отставке находится в компетенции организационного комитета.