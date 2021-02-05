Эксперты: торговля и употребление допинга являются серьезной проблемой в Нидерландах

ГААГА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Производство, торговля и употребление стимулирующих препаратов в спорте представляют собой серьезную проблему в Нидерландах, на которую властям страны необходимо обратить пристальное внимание. Об этом заявили в пятницу в интервью ТАСС научный сотрудник исследовательского центра Beke Антон ван Вейк и профессор спорта и права Свободного университета Амстердама Марьян Олферс, являющиеся авторами опубликованного недавно на эту тему доклада "Сильная вещь".

"Конечными потребителями в основном являются спортсмены и спортсменки, занимающиеся любительским спортом, фитнесом и бодибилдингом, - отметили эксперты. - Они используют допинг не для улучшения показателей, а для сокращения жировой массы тела и стимуляции роста мышц. Употребление этих препаратов увеличивает риски для здоровья. Использование допинга для того, чтобы "хорошо выглядеть", по большей части считается допустимым в молодежной субкультуре".

В докладе, подготовленном по заказу Министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов, не называется точное число людей, употребляющих допинг, поскольку данная тема в обществе широко не обсуждается. Однако по приблизительным оценкам, в стране насчитывается 100-200 тыс. таких спортсменов-любителей. В некоторых тренажерных залах допинг становится частью образа жизни. Полицией были выявлены случаи, когда 16-летние подростки вкалывали друг другу анаболические стероиды для наращивания мышечной массы.

Профессионалы: от допинга к лекарствам

Проблемы существуют и среди профессионалов. По словам ван Вейка и Олферс, "важную роль в этом процессе играют врачи", которые имеют доступ к запрещенным препаратам через медицинские круги.

Параллельно исследователи обратили внимание на то, что в профессиональном спорте на смену допингу как таковому приходят пищевые добавки и терапевтическое использование запрещенных препаратов. Так, один из респондентов, чьи слова приводятся в докладе, рассказал, что видел "целый буклет" предоставленных спортсмену разрешений на использование лекарств.

"В Нидерландах немного профессиональных спортсменов, которых уличают в употреблении допинга", - подчеркнули авторы доклада. За последние три года контрольно-дисциплинарными органами было рассмотрено в общей сложности всего 17 дел. По большей части они касались спортсменов, уличенных в употреблении допинга в силовых видах спорта, легкой атлетике и бейсболе.

От допинга до наркотиков - один шаг

Обеспокоенность у специалистов вызывает не только употребление, но и производство стимулирующих препаратов, которое поставлено в Нидерландах на широкую ногу. На основе бесед, проведенных в том числе с сотрудниками правоохранительных органов, эксперты пришли к выводу, что в стране действуют несколько крупных производств, специализирующихся на данных препаратах, и от нескольких десятков до нескольких сотен небольших лабораторий.

"Масштаб торговли и производства в Нидерландах удивляет, - подчеркнули авторы доклада. - Кроме того, выявлена прочная взаимосвязь с торговлей наркотиками. Люди, вовлеченные в производство и торговлю наркотиками, также вовлечены в производство и торговлю допингом. Само по себе это не удивительно, однако данное исследование впервые в Нидерландах смогло продемонстрировать и доказать этот факт".

На фоне популярности допинга представляется неудивительным, что увеличивается и его импорт. С 2016 по 2018 год голландская таможня перехватила в общей сложности около тысячи посылок с допингом (как сырья, так и готовой продукции), при этом за три года число отправлений увеличилось в три раза. Однако, скорее всего, это лишь малая часть от общего объема. В дополнение было перехвачено еще около трех тысяч посылок, содержащих вещества, которые могут использоваться для производства стимулирующих препаратов.

Подход к решению проблемы

Несмотря на неутешительные выводы, 229-страничный доклад, опубликованный в декабре прошлого года, пока остался относительно незамеченным. "Возможно, он получит больше внимания, когда правительство представит свою письменную реакцию и озвучит меры, которые намерено принять", - сказали ван Вейк и Олферс. Ожидается, что это должно произойти в самое ближайшее время.

Основная проблема, по мнению специалистов, заключается в том, что подход к решению проблемы фрагментарен, а координация усилий практически отсутствует. "Так, органы по борьбе с допингом не имеют инструментов по борьбе с торговлей и незаконным ввозом, - отметили они. - Эти органы отвечают лишь за тестирование спортсменов. Более того, использование допинга не является уголовным преступлением в Нидерландах". В борьбу с производством и торговлей, по убеждению авторов доклада, должны быть вовлечены полиция, таможня, органы, отвечающие за борьбу с незаконным производством и торговлей лекарственными средствами, а также органы, отвечающие за безопасность продуктов. "Надеемся, что голландское правительство серьезно отнесется к данной проблеме и примет необходимые меры", - заключили ван Вейк и Олферс.