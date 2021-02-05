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Фигурное катание

Ушакова и Некрасов выиграли первенство России по фигурному катанию в танцах на льду

Спортсмены по итогам двух прокатов набрали 187,55 балла
Арина Ушакова и Максим Некрасов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Арина Ушакова и Максим Некрасов
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Арина Ушакова и Максим Некрасов стали победителями первенства России по фигурному катанию среди юниоров в соревнованиях танцевальных пар. Турнир проходит в Красноярске.

По итогам двух прокатов спортсмены набрали 187,55 балла (75,85 балла за ритм-танец и 111,70 балла за произвольный танец). Второе место заняли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (184,19; 73,75+110,44), третье - Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (181,60; 74,08+107,52).

Ушакова и Некрасов являются бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров (2018) и серебряными призерами финала Гран-при среди юниоров (2018).

Позднее в пятницу произвольную программу представят спортивные пары.

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Фигурное катание
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