Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал турнира в Мельбурне

ТАСС, 5 февраля. Россиянин Карен Хачанов обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Great Ocean Road Open, который проходит в австралийском Мельбурне (призовой фонд - $382 тыс.).

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:3 в пользу 24-летнего россиянина. Хачанов посеян на турнире под вторым номером. В полуфинале российский теннисист сыграет с итальянцем Янником Синнером (4).

Ранее в пятницу Хачанов провел матч третьего круга, в котором обыграл Кевина Андерсона из ЮАР со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Хачанов занимает 20-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету победы в четырех турнирах под эгидой ассоциации. Ван де Зандсюлпу 25 лет, он занимает 159-е место в рейтинге ассоциации.

В связи с пандемией коронавируса календарь ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) был скорректирован. В частности, первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) - был перенесен и пройдет с 8 по 21 февраля. Прибывшие в Австралию игроки прошли двухнедельный карантин, после чего для них было организовано несколько турниров в "Мельбурн-парке" перед Australian Open, который также пройдет в этом комплексе.