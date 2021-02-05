Татьяна Навка провела мастер-класс для участников Спартакиады Специальной Олимпиады

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду 2006 года Татьяна Навка провела мастер-класс для участников Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани.

"Хочу признаться, что я удивлена таким уровнем подготовки, потому что фигурное катание - это достаточно сложный вид спорта. Человек должен обладать многими качествами: и спортивными, и грациозными, и интеллектуальными, естественно, и внешними. Дети и не только дети достаточно профессионально сегодня стояли на коньках, делали какие-то сложные вещи. Меня это радует", - сказала Навка журналистам после мастер-класса.

Фигуристка надеется, что после прошедшего сегодня мастер-класса жители России увидят и узнают, что у детей с особенностями интеллектуального развития есть возможности показывать хорошие результаты в спорте. "Я бы хотела, чтобы в каждом городе в нашей стране, где есть фигурное катание, где есть школы, обязательно внедряли и увеличивали таких деток. Их немало", - отметила Навка.

Среди участников было двое фигуристов, выступающих в парном катании. По словам Татьяны Навки, это единственная подобная пара в России. "Пара потрясающая: и вращаются, и прыгают даже аксель двойной, и программу нам сегодня показали под музыку Филиппа Киркорова, у них горят глаза. Просто сердце наполняется каким-то теплом и радостью, видя, что эти ребята хотят себя реализовывать, и они безумно счастливы", - добавила фигуристка.

В Казани с 3 по 8 февраля проходят соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Их проведение позволит проверить готовность города и республики к предстоящим зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющим программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.