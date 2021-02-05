Российский боец UFC Джоджуа будет готовиться к бою в США

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа проведет подготовку к следующему бою в США. Об этом ТАСС сообщили в организации Prime Fight Management, представляющей интересы спортсменки.

"Лиана проведет сборы в США. Дата следующего боя в UFC и соперница пока не определены", - сказал собеседник агентства.

В последнем поединке 24 октября на турнире UFC 254 против Миранды Маверик Джоджуа получила рассечение носа. В связи с этим бой был остановлен.

Джоджуа 25 лет, на ее счету восемь побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (ММА).