Хоккеисту Дьякову разрешили вернуться в спорт за месяц до окончания отстранения за кокаин

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Дьяков, первоначально дисквалифицированный Международной федерацией хоккея (IIHF) до 2 февраля, с середины января выступает в составе белорусского клуба "Юность", так как имеет допуск от IIHF. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Юности".

Допинг-тест Дьякова, выступавшего за владивостокский "Адмирал", дал положительный результат на кокаин 2 ноября 2019 года. Во время расследования спортсмен сообщил IIHF, что наркотик был употреблен им во внесоревновательный период, в связи с чем нарушение антидопинговых правил не было квалифицировано как умышленное. Дьяков был дисквалифицирован на 15 месяцев - до 2 февраля 2021 года, однако, согласно информации с официального сайта "Юности", 12 января он уже вышел на лед в матче клуба в чемпионате Белоруссии против "Могилева".

"Дьяков вернулся в хоккей, так как имел разрешение от международной федерации, - сообщили в пресс-службе. - Иначе мы не получили бы на него как на легионера трансферную карту, которая оформляется при подписании хоккеиста. Дисквалификация была сокращена на месяц, поэтому после Нового года он имел право принимать участие в официальных матчах".

Согласно новому кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), вступившему в силу 1 января, спортсмены, ранее дисквалифицированные за нарушения антидопинговых правил после обнаружения в пробах следов наркотических веществ (кокаина, героина, тетрагидроканнабинола и метилендиоксиметамфетамина (экстази)), могут претендовать на значительное сокращение срока наказания (до трех месяцев). Сокращение дисквалификации возможно только в том случае, если нарушение случилось во внесоревновательный период.

Дьяков стал первым российским спортсменом, отбывавшим наказание за употребление кокаина, кому было разрешено досрочно возобновить карьеру после вступления в силу нового Всемирного антидопингового кодекса. Два других россиянина - хоккеисты Евгений Кузнецов и Илья Алтыбармакян - продолжают оставаться дисквалифицированными. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу WADA. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

Британское антидопинговое агентство в начале января приняло решение о сокращении срока дисквалификации семерых спортсменов, которые ранее были отстранены от спорта на два года после обнаружения в допинг-пробах следов наркотиков. Атлеты также уже получили возможность возобновить карьеры.