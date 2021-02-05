Тарасова и Сотникова вошли в список судей прыжкового турнира на Кубке Первого канала

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Известные российские тренеры Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Тамара Москвина, а также олимпийские чемпионы Максим Траньков и Аделина Сотникова стали судьями прыжкового турнира на "Кубке Первого канала по фигурному катанию", стартовавшем на льду арены "Мегаспорт" в Москве. Об этом корреспондент ТАСС передает с места событий.

Прыжковый турнир пройдет в формате битвы полов - "сильный пол против прекрасного пола" и будет состоять из трех раундов. В первом каждая из спортсменок поочередно исполнит прыжки, которые затем должны повторить юноши (каскад из двух любых тройных прыжков, тройной аксель, любой четверной прыжок, каскад с четверным прыжком). Во втором раунде каждый участник должен сделать прыжок из категории "ультра-си" (тройной аксель или четверной), в третьем может исполнить каскад (максимальное число прыжков - пять, включая ойлер).

Оценивать выступления спортсменов будут техническая и судейская бригады. Техническая бригада будет начислять баллы за элемент, исходя из его базовой стоимости, судейская - оценивать качество исполнения элемента. Среднее арифметическое судейских оценок в конечном результате будет прибавлено к технической сумме.

Турнир открылся показательными выступлениями олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой, а также серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой. Обе спортсменки будут капитанами двух команд, которые 6 и 7 февраля сразятся в командном турнире. Жеребьевка соревнований состоится после прыжкового турнира.