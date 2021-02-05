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Кубок Первого канала по фигурному катанию

Победители прыжкового турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию получат 1 млн руб.

Соревнования проходят в формате битвы полов - "сильный пол против прекрасного пола"
Алина Загитова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Команда - победитель прыжкового турнира на Кубке Первого канала по фигурному катанию получит 1 млн рублей. Об этом объявили ведущие соревнований, которые проходят в пятницу в Москве.

Прыжковый турнир проходит в формате битвы полов - "сильный пол против прекрасного пола". В нем принимают участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева, трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Честь мужского одиночного катания отстаивают серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.

Судьями турнира являются известные российские тренеры Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Тамара Москвина, а также олимпийские чемпионы Максим Траньков и Аделина Сотникова.

Турнир открылся показательными выступлениями олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой и серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой. Спортсменки будут капитанами команд, которые 6 и 7 февраля сразятся в командном турнире. Жеребьевка соревнований состоится после прыжкового турнира.

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Кубок Первого канала по фигурному катанию
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