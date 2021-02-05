Борец Кайтмазов стал 40-м российским спортсменом, отбывающим наказание за мельдоний

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Борец Рашид Кайтмазов, выигравший в 2019 году чемпионат Европы по грэпплингу, стал 40-м российским спортсменом, отбывающим в настоящее время дисквалификацию за употребление мельдония. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

О четырехлетней дисквалификации спортсмена было объявлено 5 февраля. Как сообщили ТАСС в РУСАДА, в допинг-пробе Кайтмазова было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Срок дисквалификации отсчитывается с 10 ноября 2020 года.

23 из 40 отбывающих наказание за мельдоний атлетов являются представителями олимпийских видов спорта. Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как борьба, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в соревнованиях смешанных пар. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, девять человек являются пауэрлифтерами.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

Грэпплинг - разновидность единоборств, в основном включает в себя броски и бросковую технику как в классических единоборствах (самбо, дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбе).