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КХЛ

Мичков побил снайперский рекорд Кучерова в Молодежной хоккейной лиге

16-летний форвард "СКА-1946" забил 30 голов в 43 матчах чемпионата

ТАСС, 5 февраля. Российский нападающий петербургского "СКА-1946" Матвей Мичков установил новый рекорд по количеству голов в одном сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) для игроков младше 17 лет.

5 февраля в домашнем матче против московских "Крыльев Советов" он сравнял счет на 60-й минуте. Эта шайба стала для 16-летнего нападающего 30-й в текущем чемпионате.

Мичков побил рекорд Никиты Кучерова, который держался 11 лет - с первого сезона. При этом Мичков провел на девять матчей меньше Кучерова - 43.

27-летний Кучеров на данный момент представляет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг", в составе которого в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Сезоном ранее Кучеров набрал 128 очков (41 гол + 87 передач) и стал обладателем "Арт Росс Трофи" - приза самому результативному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

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