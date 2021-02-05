{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Конференция ЮНЕСКО по допингу приняла инициативу России по созданию фонда поддержки стран

Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках конференции провел несколько встреч

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президиум седьмой сессии конференции сторон международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте поддержала инициативу России по созданию типового проекта фонда помощи странам, испытывающим трудности в реализации положений конвенции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

Заседание президиума состоялось в пятницу в Дакаре. В нем принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин, который встретился с заместителем генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэлой Рамос и членом Международного олимпийского комитета, президентом Олимпийского комитета Сенегала Мамаду Ндиайе.

В рамках заседания участники обсуждали вопросы мониторинга выполнения конвенции, практического руководства, формулы финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и фонда по искоренению допинга в спорте. Решено, что процесс обсуждения формулы финансирования WADA будет проходить в рамках органов конвенции.

Теги
ДопингМатыцин, Олег Васильевич
Санкции WADA против российского спорта
Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград
Турнир перенесен из-за санкций WADA, при этом в 2023 году мировое первенство состоится в России
Читать полностью