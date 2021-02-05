Конференция ЮНЕСКО по допингу приняла инициативу России по созданию фонда поддержки стран

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президиум седьмой сессии конференции сторон международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте поддержала инициативу России по созданию типового проекта фонда помощи странам, испытывающим трудности в реализации положений конвенции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

Заседание президиума состоялось в пятницу в Дакаре. В нем принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин, который встретился с заместителем генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэлой Рамос и членом Международного олимпийского комитета, президентом Олимпийского комитета Сенегала Мамаду Ндиайе.

В рамках заседания участники обсуждали вопросы мониторинга выполнения конвенции, практического руководства, формулы финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и фонда по искоренению допинга в спорте. Решено, что процесс обсуждения формулы финансирования WADA будет проходить в рамках органов конвенции.