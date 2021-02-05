"Зенит" проиграл третий матч подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 5 февраля. Петербургский "Зенит" уступил в гостях со счетом 84:92 турецкому "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал Нандо де Коло из "Фенербахче", который набрал 24 очка. У гостей больше всех очков в активе Уилла Томаса (21).

"Фенербахче" выиграл девятый матч подряд в Евролиге и с 14 победами в 24 матчах занимает шестое место в таблице. "Зенит", проигравший третий матч кряду, в 22 встречах одержал 13 побед и идет седьмым.

В следующем матче "Зенит" сыграет 17 февраля дома с греческим "Панатинаикосом", турецкая команда 19 февраля примет германскую "Альбу".