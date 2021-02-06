Российский боец Волков проведет поединок против Оверима на турнире UFC

ТАСС, 6 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков проведет поединок против нидерландца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе. Бой состоится в ночь на воскресенье по московскому времени.

40-летний Оверим занимает пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, 32-летний Волков - шестую. Победитель этого поединка будет считаться одним из претендентов на чемпионский бой. Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.

Волков в своем последнем поединке в октябре прошлого года уверенно победил американца Уолта Харриса после нокаутирующего удара ногой в корпус. У Оверима серия из двух досрочных побед - он выиграл у того же Харриса и бразильца Аугусто Сакаи.

Нидерландец в UFC досрочно уже побеждал россиян Алексея Олейника и Сергея Павловича. Он является одним из самых опытных бойцов в организации, Оверим начал свою карьеру еще в 1999 году. Он является бывшим чемпионом организации Strikeforce. Волков владел титулом американской организации Bellator.

Также в турнире UFC Fight Night 184 примет участие еще один российский боец - Тимур Валиев. Его соперником станет американец Мартин Дэй, вышедший на замену на коротком уведомлении.