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Кубок ATP

Сборная России повела в счете в полуфинальном матче Кубка АТР с командой Германии

Андрей Рублев обыграл Яна-Леннарда Штруффа
Андрей Рублев EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 6 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в первой встрече полуфинального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Мельбурне.

23-летний россиянин одержал победу со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Штруфф - 37-ю.

Сборная России повела в матче со счетом 1-0, позднее Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым.

Во втором полуфинале встречаются команды Испании и Италии.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.

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