Сборная России повела в счете в полуфинальном матче Кубка АТР с командой Германии

ТАСС, 6 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в первой встрече полуфинального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Мельбурне.
23-летний россиянин одержал победу со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Штруфф - 37-ю.
Сборная России повела в матче со счетом 1-0, позднее Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым.
Во втором полуфинале встречаются команды Испании и Италии.
Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.