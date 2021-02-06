"Тампа" обыграла "Детройт" в матче НХЛ. Василевский отразил 27 бросков

Наместников забросил свою вторую шайбу в сезоне, всего на его счету 3 (2+1) очка в 12 матчах. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28, одержав седьмую победу в сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (14-я минута) и Баркли Гудроу (38, 60). У проигравших отличился российский форвард Владислав Наместников (11).

"Тампа" занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 15 очков в 9 матчах. "Детройт", потерпевший восьмое поражение подряд, расположился на последней, восьмой строчке с 6 очками в 12 встречах. В следующем матче "Тампа" в гостях сыграет с "Нэшвиллом", а "Детройт" также в гостях встретится с "Флоридой".

В других матчах дня "Филадельфия" дома уступила "Бостону" (1:2), а "Флорида" обыграла "Нэшвилл" (2:1).