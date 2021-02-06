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НХЛ

"Тампа" обыграла "Детройт" в матче НХЛ. Василевский отразил 27 бросков

Встреча завершилась со счетом 3:1
Андрей Василевский и Бобби Райан AP Photo/Steve Nesius
Описание
Андрей Василевский и Бобби Райан
© AP Photo/Steve Nesius

ТАСС, 6 февраля. "Тампа" обыграла "Детройт" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (14-я минута) и Баркли Гудроу (38, 60). У проигравших отличился российский форвард Владислав Наместников (11).

Наместников забросил свою вторую шайбу в сезоне, всего на его счету 3 (2+1) очка в 12 матчах. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28, одержав седьмую победу в сезоне.

"Тампа" занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 15 очков в 9 матчах. "Детройт", потерпевший восьмое поражение подряд, расположился на последней, восьмой строчке с 6 очками в 12 встречах. В следующем матче "Тампа" в гостях сыграет с "Нэшвиллом", а "Детройт" также в гостях встретится с "Флоридой".

В других матчах дня "Филадельфия" дома уступила "Бостону" (1:2), а "Флорида" обыграла "Нэшвилл" (2:1).

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