Хоккеист "Монреаля" Романов получил травму после попадания шайбы в лицо на тренировке

ТАСС, 6 февраля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Александр Романов получил повреждение в результате попадания шайбы в лицо на тренировке. Об этом в Twitter сообщил журналист Montreal Gazette Стю Коуан со ссылкой на главного тренера команды Клода Жюльена.

Романову будет наложено несколько швов. Однако, по словам тренера, 21-летний хоккеист будет в составе на гостевой матч против "Оттавы", который состоится 6 февраля (начало в 21:00 мск).

Россиянин был выбран "Монреалем" под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 10 матчей, в которых по разу отличился и сделал голевую передачу. Прошедший сезон россиянин провел в клубе Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, принял участие в 43 матчах и отметился семью результативными передачами. В 2019 году в составе армейцев Романов стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является двукратным призером молодежного чемпионата мира (третье место в 2019 году, второе - в 2020-м).

"Монреаль" занимает второе место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 16 очков в 11 матчах.