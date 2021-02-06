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Кубок ATP

Медведев назвал матч против Зверева в полуфинале ATP Cup сумасшедшим

Российский теннисист победил со счетом 3:6, 6:3, 7:5

ТАСС, 6 феврал. Россиянин Даниил Медведев считает, что матч полуфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) против Александра Зверева из Германии получился сумасшедшим. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба ATP.

Встреча завершилась победой 24-летнего россиянина со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

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"Мячи были сложными, они буквально летали. Сумасшедший матч, я рад в нем победить, даже если многое в нем мне не понравилось, - сказал Медведев. - Гораздо важнее - победа для страны и попадание в финал".

Ранее Андрей Рублев обыграл Яна-Леннарда Штруффа со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Счет в матче стал 2-0, сборная России досрочно стала победителем встречи и вышла в финал турнира.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP. Медведев ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В решающем матче 2021 года россияне 7 февраля сыграют с итальянцами.

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