Александрова проиграла Канепи в полуфинале теннисного турнира в Мельбурне

ТАСС, 6 февраля. Россиянка Екатерина Александрова уступила Кайе Канепи из Эстонии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Мельбурне (Gippsland Trophy).

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (6:8) в пользу 35-летней эстонки. У Александровой был девятый номер посева на турнире. В финале эстонская теннисистка сыграет с бельгийской Элизе Мертенс (7).

Александрова располагается на 33-й строчке в рейтинге WTA, в ее активе один титул. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг.

Канепи четырежды побеждала на турнирах под эгидой WTA, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал.

Призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $565,53 тыс. Первый в сезоне турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии) пройдет 8-21 февраля. В первом круге Александрова (27-й номер посева) сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан.