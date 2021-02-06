Российский хоккеист "Нью-Джерси" Куликов помещен в список отстраненных из-за коронавируса

ТАСС, 6 февраля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов помещен в список отстраненных из-за коронавируса игроков. Об этом сообщает телеканал TSN.

Матчи "Нью-Джерси" отложены как минимум до 6 февраля в связи протоколом НХЛ о коронавирусе. Помимо Куликова, в списке отстраненных находятся нападающий Никита Гусев и еще 14 игроков команды.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

В списке отстраненных также находятся два российских игрока "Вашингтона" - голкипер Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов, они не допускаются на площадку с 21 января. Всего в списке отстраненных находится 40 игроков.