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ATP

Российский теннисист Хачанов проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Мельбурне

В матче первого круга стартующего в понедельник Australian Open Хачанов сыграет с австралийцем Александаром Вукичем
Карен Хачанов EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 6 февраля. Россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Great Ocean Road Open, который проходит в австралийском Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $382 тыс.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) в пользу 19-летнего итальянца. Хачанов был посеян на турнире под вторым номером, Синнер - под четвертым. В финале итальянский теннисист сыграет со своим соотечественником Стефано Травальей.

Хачанов занимает 20-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету четыре победы в турнирах под эгидой ассоциации. Синнеру 19 лет, он занимает 36-е место в рейтинге и является победителем одного турнира ATP. В 2019 году Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, Синнер - в 2020 году.

Первый в сезоне турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии) пройдет с 8 по 21 февраля. В первом круге россиянин, имеющий 17-й номер посева, сыграет с австралийцем Александаром Вукичем, получившим wild card (специальное приглашение).

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