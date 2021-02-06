Российский теннисист Хачанов проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Мельбурне

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) в пользу 19-летнего итальянца. Хачанов был посеян на турнире под вторым номером, Синнер - под четвертым. В финале итальянский теннисист сыграет со своим соотечественником Стефано Травальей.

Хачанов занимает 20-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету четыре победы в турнирах под эгидой ассоциации. Синнеру 19 лет, он занимает 36-е место в рейтинге и является победителем одного турнира ATP. В 2019 году Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, Синнер - в 2020 году.

Первый в сезоне турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии) пройдет с 8 по 21 февраля. В первом круге россиянин, имеющий 17-й номер посева, сыграет с австралийцем Александаром Вукичем, получившим wild card (специальное приглашение).