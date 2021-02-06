СМИ: Серхио Рамос пропустит полтора - два месяца из-за операции на колене

ТАСС, 6 февраля. Испанский защитник и капитан футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос пропустит от шести до семи недель после операции на колене, которую ему предстоит перенести. Об этом сообщает испанская радиостанция Cope.

Операция будет проведена на мениске левого колена в субботу.

Отмечается, что 14 января Рамос играл в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетика" (1:2), испытывая дискомфорт в колене. После этого он пропустил игру Кубка Испании против "Алькояно" (1:2) и два матча чемпионата страны против "Алавеса" (4:1) и "Леванте" (1:2).

Ранее стало известно, что 34-летний Рамос еще не принял окончательное решение о продлении контракта с "Реалом", его действующее соглашение истекает летом 2021 года. Клуб согласен ожидать ответа от футболиста до марта.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он становился пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в розыгрыше Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 18 матчей, три гола и одна результативная передача.

В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2008, 2012).