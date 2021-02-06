Рублев: сборной России будет сложно обыграть команду Италии в финале АТР Cup

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборной России будет сложно обыграть команду Италии в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup). Об этом ТАСС рассказал игрок сборной России Андрей Рублев.

В субботу сборная России вышла в финал АТР Cup, который проходит в Мельбурне, выиграв у команды Германии. В решающем матче в воскресенье россияне сыграют с итальянцами.

"Итальянцы - невероятно сильная команда. У них второй номер [Фабио] Фоньини, и когда он в настроении и мотивирован, его сложно обыграть. Он показывает феноменальный уровень, и у меня с ним счет по личным встречам не очень хороший - почти все матчи он выиграл, - признался Рублев. - И тоже самое с [Маттео] Берреттини, который является игроком первой десятки, он набирает обороты и показал хорошие результаты".

"Обыграть итальянцев будет очень сложно, но посмотрим, как все сложится. Сборная Италии - очень сильная команда", - добавил Рублев.

АТР Cup проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. Турнир завершится 7 февраля.