Умер олимпийский чемпион по бобслею Йозеф Бенц

ТАСС, 6 февраля. Олимпийский чемпион по бобслею швейцарец Йозеф Бенц умер в Цюрихе на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

"Вместе с Зеппом Бенцем семья бобслея потеряла не только олимпийского чемпиона и чемпиона мира, но и большого энтузиаста, который был полностью поглощен спортом. Восхищение, которое Зепп Бенц испытывал к таким видам спорта, как санный спорт или бобслей, можно было почувствовать в каждом разговоре с ним, - сказал президент IBSF Иво Ферриани. - Он всегда предлагал конструктивную критику, никогда не обижал и был открыт для обсуждений. Мы будем помнить его как успешного спортсмена и уникального спортивного чиновника, наши мысли с его семьей и друзьями".

Бенц - победитель Олимпийских игр 1980 года в двойках, трехкратный чемпион мира. Также на его счету две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира. С 2007 по 2014 год он был членом спортивного комитета Международной федерации санного спорта (FIL), благодаря ему в программу Кубка мира по санному спорту с 2015 года были включены спринтерские заезды.