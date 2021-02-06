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Зимние олимпийские виды спорта

Павличенко занял третье место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Победил немец Феликс Лох, вторым стал его соотечественник Йоханнес Людвиг
Семен Павличенко EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Семен Павличенко
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 6 февраля. Россиянин Семен Павличенко стал третьим в общем зачете Кубка мира по санному спорту.

На последнем этапе в Швейцарии россиянин стал 16-м. Победу с общим результатом 2 минуты 15,852 секунды одержал австриец Нико Гляйршер, второе место занял немец Макс Лангенхан (+0,060), третье - его соотечественник Феликс Лох (+0,074). Роман Репилов стал пятым (+0,425), Александр Горбацевич - шестым (+0,504), Павел Репилов - 25-м (+1,840). Павличенко отстал от победителя на 1,137 секунды.

Победителем общего зачета стал Лох (1 095), второе место занял его соотечественник Йоханнес Людвиг (716). Павличенко набрал 673 очка. Роман Репилов закончил сезон на восьмой строчке (556), Горбацевич стал 12-м (358), Павел Репилов - 29-м (104), Степан Федоров - 33-м (81).

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