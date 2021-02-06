Фигурист Кондратюк настраивался показать максимальный результат на Кубке Первого канала

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Фигурист Марк Кондратюк настраивался на Кубок Первого канала так же, как и на обычные соревнования, и намерен показать максимальный результат. Об этом Кондратюк рассказал журналистам после исполнения короткой программы.

За короткую программу фигурист набрал 96,89 балла. Кондратюк выступает за команду Евгении Медведевой.

"Катался эмоционально. Настрой такой же, как на обычных соревнованиях, - делать максимум. Это серьезный старт, - отметил Кондратюк. - Мне очень нравится дружественная атмосфера здесь".