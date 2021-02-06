Гандболистки "Ростов-Дона" проиграли "Криму" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 6 февраля. Российский "Ростов-Дон" проиграл словенскому "Криму" со счетом 27:28 в гостевом матче группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу.

"Ростов-Дон" после десяти матчей занимает первое место в турнирной таблице группы А, имея в активе 15 очков. "Крим" с 7 баллами идет седьмым.

Следующий матч "Ростов-Дон" проведет 10 февраля в гостях против норвежского клуба "Вайперс".

Также в Лиге чемпионов выступает российский ЦСКА, который уже обеспечил себе участие в четвертьфинале. В эту стадию выйдут по две лучшие команды из двух групп, еще восемь клубов сыграют дополнительный раунд плей-офф за выход в четвертьфинал.