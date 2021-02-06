Медведева назвала потрясающей свою команду фигуристов на Кубке Первого канала

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала потрясающей команду, капитаном которой является на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Такое мнение фигуристка высказала журналистам после завершения первого дня командного турнира.

Команда "Красная машина", капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опережает команду "Время первых" Медведевой после короткой программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Фигуристы команды "Красная машина" в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники - 912,92 балла.

"У меня потрясающая команда, в ней собралось столько людей, с кем я общаюсь изо дня в день, мемчики друг другу кидаем. Это действительно мои друзья. И прежде всего я получаю удовлетворение, что помогаю своим друзьям. Такое сейчас время, что, наверное, самый важный аспект каждого турнира - получать удовольствие от соревнований, потому что они есть", - сказала Медведева.

В воскресенье команды представят произвольные программы.

"Хочу похвалить наших мальчиков, особенно Мишу Коляду. Вчера [на прыжковом турнире], казалось бы, он был не в настроении, но сегодня вышел, идеально прокатал программу и все-таки остался не в настроении. Пообещал, что улыбка будет завтра - я ему поверила, - отметила Медведева. - Хочется пожелать силы духа Лизе Туктамышевой, завтра она планирует выступить с двумя тройными акселями".

"Горжусь Сашей Самариным - он вышел после тяжелой травмы. Насколько я знаю, у него до сих пор болит, он через боль катается. Да, сегодня не получилось, но он мужчина, и, уверена, завтра Саша разозлится и все сделает", - добавила Медведева.