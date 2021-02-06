Загитова призналась, что поняла сложность профессии журналиста, лишь попробовав себя в ней

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила сложность профессии журналиста, лишь когда сама попробовала себя на этом поприще в качестве ведущей ледового шоу на Первом канале. Об этом Загитова рассказала на пресс-конференции после короткой программы на командном Кубке Первого канала в Москве.

Летом прошлого года Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. В настоящее время спортсменка работает ведущей шоу "Ледниковый период" в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

"Оценивать себя я не люблю, но могу сказать - я непрофессиональный журналист, я не доучилась до конца, у меня нет такого опыта, - сказала Загитова. - Это очень сложная работа, и я поняла, насколько она сложна, когда поучаствовала в этом, но рада, что это произошло. И спасибо Илье Авербуху (продюсеру программы - прим. ТАСС) за то, что он меня пригласил туда".

"Я старалась, делала все возможное, чтобы прогрессировать. Надеюсь, у меня это получилось", - отметила Загитова.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.