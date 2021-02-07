Бестемьянова: Коляда божественно исполнил короткую программу на Кубке Первого канала

Кондратюк и Коляда представляют команду Евгении Медведевой. За свои прокаты фигуристы получили 96,89 балла и 105,42 балла соответственно.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Михаил Коляда божественно исполнил короткую программу на Кубке Первого канала по фигурному катанию, еще одним ярким выступлением вечера стал прокат Марка Кондратюка. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

"Из мальчиков сегодня выделила бы Михаила Коляду, который катался просто божественно, и Марка Кондратюка. Марк просто меня сразил, я написала поздравление его тренеру Светлане Соколовской, написала, что это просто бомба. Так здорово он катался", - сказала Бестемьянова.

"Я слежу за Марком с лета, когда он выступал на прокатах юниоров. Он растет, и у него отличная программа - музыкальная, уникальная. Его ни с кем не спутаешь, он просто здорово катается", - добавила собеседница агентства.

После первого дня турнира команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова, опережает команду Медведевой "Время первых". Фигуристы команды "Красная машина" в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники - 912,92 балла. В воскресенье фигуристы представят произвольные программы.