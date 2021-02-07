{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок ATP

Сборная России повела в счете в финальном матче Кубка АТР с командой Италии

Андрей Рублев обыграл Фабио Фоньини
Андрей Рублев EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 7 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини в первой встрече финального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Мельбурне.

23-летний россиянин одержал победу со счетом 6:1, 6:2. Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Фоньини - 17-ю.

Сборная России повела в матче со счетом 1-0, позднее Даниил Медведев сыграет с Маттео Берреттини.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.

Теги
Кубок ATP
НБА
"Денвер" проиграл "Сакраменто" в матче НБА, несмотря на 50 очков Йокича
Встреча завершилась со счетом 114:119
Читать полностью