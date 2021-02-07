Сборная России повела в счете в финальном матче Кубка АТР с командой Италии

ТАСС, 7 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини в первой встрече финального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Мельбурне.

23-летний россиянин одержал победу со счетом 6:1, 6:2. Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Фоньини - 17-ю.

Сборная России повела в матче со счетом 1-0, позднее Даниил Медведев сыграет с Маттео Берреттини.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.