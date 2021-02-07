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НБА

"Денвер" проиграл "Сакраменто" в матче НБА, несмотря на 50 очков Йокича

Встреча завершилась со счетом 114:119
Ришон Холмс и Никола Йокич AP Photo/Rich Pedroncelli
Описание
Ришон Холмс и Никола Йокич
© AP Photo/Rich Pedroncelli

ТАСС, 7 февраля. "Сакраменто" обыграл "Денвер" со счетом 119:114 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой "Денвера" Никола Йокич, набравший 50 очков (лучший результат в карьере), а также сделавший 12 передач и 8 подборов. У "Сакраменто" 28 очков на счету форварда Харрисона Барнса, дабл-даблы сделали центровые Ришон Холмс (21 очко + 10 подборов) и Хассан Уайтсайд (11+11).

"Денвер" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 12 побед в 22 матчах. "Сакраменто" расположился на 11-й строчке с 11 победами в 22 встречах. В следующем матче "Сакраменто" в гостях встретится с "Лос-Анджелес Клипперс", а "Денвер" примет "Милуоки".

В другом матче дня "Нью-Йорк" дома обыграл "Портленд" - 110:99.

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