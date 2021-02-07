Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Айлендерс"

В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле (11-я и 16-я минуты), Кэл Клаттербак (49) и Андерс Ли (58). У проигравших отличились Пьер-Оливье Жозеф (14), Евгений Малкин (40) и Джейк Генцел (44).

Малкин забросил свою вторую шайбу в этом сезоне, всего на счету российского форварда теперь 6 (2+4) очков в 11 матчах. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов, для которого этот матч стал 500-м в НХЛ, отразил 28 бросков из 31 и одержал четвертую победу в сезоне.

"Питтсбург" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 11 очков в 11 матчах. "Айлендерс", которые прервали серию из пяти поражений, расположились на шестой строчке с 10 очками в 10 встречах. В следующем матче "Питтсбург" 12 февраля снова в гостях сыграет с "Айлендерс", а клуб из Нью-Йорка 9 февраля примет "Рейнджерс".

В других матчах дня "Оттава" дома уступила "Монреалю" (1:2), а "Сент-Луис" - "Аризоне" (1:3).