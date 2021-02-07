Даниил Медведев отпраздновал победу в ATP Cup в стиле футболиста Марио Гомеса

"Я отпраздновал, потому что это был командный турнир, это было не очень бурное празднование. Оно было в стиле Марио Гомеса, но не думаю, что вышло очень похоже, - сказал Медведев. - Марио Гомес делал так, когда играл за "Баварию", он был моим любимым игроком и не всегда праздновал свои голы, но иногда делал так, и мне это нравилось, так что я решил повторить. Не думаю, что у меня хорошо получилось, но это было забавно".

Медведев является болельщиком "Баварии", после победы на Итоговом турнире АТР 2020 года клуб изготовил именную футболку с первым номером в подарок россиянину.