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Кубок ATP

Даниил Медведев отпраздновал победу в ATP Cup в стиле футболиста Марио Гомеса

Сборная России в финале турнира обыграла итальянцев
Даниил Медведев EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 7 февраля. Россиянин Даниил Медведев рассказал о своем праздновании после победы в Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Комментарий спортсмена приводит пресс-служба ATP.

В воскресенье сборная России стала победителем турнира, обыграв в финале итальянцев со счетом 2-0. Медведев во втором матче противостояния обыграл Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2.

"Я отпраздновал, потому что это был командный турнир, это было не очень бурное празднование. Оно было в стиле Марио Гомеса, но не думаю, что вышло очень похоже, - сказал Медведев. - Марио Гомес делал так, когда играл за "Баварию", он был моим любимым игроком и не всегда праздновал свои голы, но иногда делал так, и мне это нравилось, так что я решил повторить. Не думаю, что у меня хорошо получилось, но это было забавно".

Медведев является болельщиком "Баварии", после победы на Итоговом турнире АТР 2020 года клуб изготовил именную футболку с первым номером в подарок россиянину.

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