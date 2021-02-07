Тарпищев: матчи АТР Cup стали хорошей подготовкой для россиян перед Australian Open

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) стал хорошим подготовительным турниром к предстоящему Открытому чемпионату Австралии (Australian Open). Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В воскресенье сборная России стала победителем турнира, обыграв в финале итальянцев со счетом 2-0. Медведев победил Маттео Берреттини (6:4, 6:2), а Андрей Рублев обыграл Фабио Фоньини (6:1, 6:2). В связи с досрочной победой россиян парную встречу было решено не проводить.

"Прогнозируемая победа нашей сборной. Рублев играл на таких скоростях, что не дал сопернику созидать, скорость полета его мяча не дала ничего сделать Фоньини. Медведев же выиграл тактически, хорошо играл под лево и по скорости. Когда сделал брейк, сомнений в победе уже не было", - сказал Тарпищев.

"Эти матчи - хорошая подготовка для Австралии", - добавил собеседник ТАСС.

АТР Cup прошел во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В этом году на групповом этапе россияне обыграли команды Аргентины и Японии, в полуфинале - немцев.

Открытый чемпионат Австралии, являющийся первым в сезоне турниром серии Большого шлема, пройдет с 8 по 21 февраля. В первом круге Медведев (четвертый номер посева) сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев (7) - с немцем Янником Ханфманом.