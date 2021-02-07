Двенадцатилетняя ученица Плющенко исполнила тройной аксель на тренировке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ученица академии фигурного катания Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" Софья Титова исполнила на тренировке тройной аксель (аксель в три с половиной оборота). Видео с прыжком Плющенко опубликовал в Instagram.

Аксель является самым сложным и "дорогим" прыжком у женщин в короткой программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Базовая оценка за тройной аксель составляет 8,0. Тройной аксель - это прыжок в три с половиной оборота. Никто из девушек ни разу не исполнял четверной аксель на соревнованиях.