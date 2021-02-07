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Фигурное катание

Двенадцатилетняя ученица Плющенко исполнила тройной аксель на тренировке

Этот прыжок является самым "дорогим" у женщин в короткой программе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ученица академии фигурного катания Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" Софья Титова исполнила на тренировке тройной аксель (аксель в три с половиной оборота). Видео с прыжком Плющенко опубликовал в Instagram.

Аксель является самым сложным и "дорогим" прыжком  у женщин в короткой программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Базовая оценка за тройной аксель составляет 8,0. Тройной аксель - это прыжок в три с половиной оборота. Никто из девушек ни разу не исполнял четверной аксель на соревнованиях.

Титовой 12 лет, она перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе по ходу сезона-2018/19. В январе фигуристка во второй раз подряд стала победительницей первенства Москвы среди юношей и девушек по младшему возрасту (2020, 2021). Также она является победительницей первенства России по своему возрасту (2020).

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Фигурное катаниеПлющенко, Евгений Викторович
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