Двенадцатилетняя ученица Плющенко исполнила тройной аксель на тренировке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ученица академии фигурного катания Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" Софья Титова исполнила на тренировке тройной аксель (аксель в три с половиной оборота). Видео с прыжком Плющенко опубликовал в Instagram.
Аксель является самым сложным и "дорогим" прыжком у женщин в короткой программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Базовая оценка за тройной аксель составляет 8,0. Тройной аксель - это прыжок в три с половиной оборота. Никто из девушек ни разу не исполнял четверной аксель на соревнованиях.
Титовой 12 лет, она перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе по ходу сезона-2018/19. В январе фигуристка во второй раз подряд стала победительницей первенства Москвы среди юношей и девушек по младшему возрасту (2020, 2021). Также она является победительницей первенства России по своему возрасту (2020).