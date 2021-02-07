Команда России не вышла в финал спринта на этапе Кубка мира из-за падения лыжника Ретивых

ТАСС, 7 февраля. Сборная России по лыжным гонкам не сумела выйти в финал командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Ульрисехамне.
- Лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
- Крянин: Ретивых решил главную задачу, опередив Пеллегрино в финале лыжного спринта
- Вяльбе: лыжник Ретивых должен был выигрывать спринт на этапе Кубка мира в Швеции
- Вяльбе: лыжник Устюгов выглядит боеспособным, на ЧМ он может пробежать не только спринт
В составе сборной России выступали Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. На последнем этапе полуфинальной гонки Ретивых и финский лыжник Вернери Сухонен упали на середине последнего круга, в результате чего сборная России финишировала девятой и не смогла пробиться в финал.
24 января после финиша в эстафете выигравший досрочно общий зачет Кубка мира Александр Большунов намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за поведение, но не изменил своего мнения относительно поведения на трассе Мяки.
Ретивых завоевал серебряную медаль в личной спринтерской гонке в субботу.
Этап Кубка мира в Ульрисехамне завершится позднее в воскресенье.