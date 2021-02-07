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Зимние олимпийские виды спорта

Команда России не вышла в финал спринта на этапе Кубка мира из-за падения лыжника Ретивых

Ретивых упал на последнем круге полуфинальной гонки вместе с финским лыжником Вернери Сухоненом
Глеб Ретивых EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Глеб Ретивых
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 7 февраля. Сборная России по лыжным гонкам не сумела выйти в финал командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Ульрисехамне.

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В составе сборной России выступали Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. На последнем этапе полуфинальной гонки Ретивых и финский лыжник Вернери Сухонен упали на середине последнего круга, в результате чего сборная России финишировала девятой и не смогла пробиться в финал.

24 января после финиша в эстафете выигравший досрочно общий зачет Кубка мира Александр Большунов намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за поведение, но не изменил своего мнения относительно поведения на трассе Мяки.

Ретивых завоевал серебряную медаль в личной спринтерской гонке в субботу.

Этап Кубка мира в Ульрисехамне завершится позднее в воскресенье.

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